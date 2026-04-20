E’ stato colpito con uno schiaffo in centro a Torino per il suo zaino arcobaleno, un attivista trans volontario del Torino Pride e giurato del Lovers Film Festival. La notizia è stata comunicata dal Torino Pride sui social. L’aggressore è stato un giovane componente di un gruppo di adolescenti che hanno gridato frasi omofobe, anche se hanno cercato di trattenerlo.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Attivista trans schiaffeggiato in centro
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