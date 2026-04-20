Attivista trans schiaffeggiato in centro

E’ stato colpito con uno schiaffo in centro a Torino per il suo zaino arcobaleno, un attivista trans volontario del Torino Pride e giurato del Lovers Film Festival. La notizia è stata comunicata dal Torino Pride sui social. L’aggressore è stato un giovane componente di un gruppo di adolescenti che hanno gridato frasi omofobe, anche se hanno cercato di trattenerlo.

IL TORINESE