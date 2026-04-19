L’anniversario della Liberazione a Chieri

In programma incontri, spettacoli, biciclettate, presentazioni di libri e momenti istituzionali

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la Città di Chieri, in collaborazione con l’ANPI- Sezione di Chieri, promuove un ricco programma di iniziative per ricordare i valori della Resistenza, della libertà e della democrazia: fino al 29 aprile 2026 sono in programma incontri, spettacoli, una pedalata alla scoperta delle lapidi che raccontano la resistenza chierese, presentazioni di libri e momenti istituzionali aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un percorso condiviso di memoria e riflessione.

Dichiarano il Sindaco Alessandro Sicchiero, la Giunta e i Consiglieri comunali di maggioranza: «Anche quest’anno, la commemorazione del 25 aprile è frutto di un percorso di partecipazione che ha messo insieme le associazioni che sempre hanno collaborato con l’Amministrazione comunale, dall’ANPI agli Alpini, dall’ANMIG alle associazioni d’arma, dal Comitato Pace e Cooperazione alla Filarmonica chierese, con i gruppi giovanili che hanno manifestato la volontà di portare il loro supporto e il loro contributo di idee. L’obiettivo condiviso è rendere la memoria qualcosa di vivo, capace di parlare anche alle nuove generazioni. Le cerimonia ufficiale-valorizzando la storia, la cultura e la tradizione-resta una Festa fondamentale per il nostro Paese e per la democrazia, ma si apre anche alle proposte e all’accoglienza dei giovani che questi valori devono conoscere e continuare a difendere».

Il programma completo, con gli eventi organizzati dal 16 al 29 aprile, è consultabile sul sito www.comune.chieri.to.it/it/news/festa-della-liberazione-25-aprile-2026

Sabato 25 aprile – Festa della Liberazione

ore 9 – Parco della Rimembranza, viale Caduti Senza Croce

Cerimonia dell’alzabandiera e Santa Messa al Mausoleo dei Caduti Partigiani

ore 10 – viale Caduti Senza Croce

Partenza del corteo per le vie cittadine

Sosta in Piazza Duomo e commemorazione al Monumento ai Caduti

Conclusione in Municipio con interventi istituzionali e delle associazioni

ore 16 – Auditorium Livatino, Liceo Monti

Restituzione “Treno della Memoria”

ore 21.30 – Arka, Piazza Caselli

Jam session antifa

“Quelli furono i giorni del riscatto della dignità dell’intera Nazione, davvero di un nuovo Risorgimento del nostro popolo, che voleva tornare libero. Il convinto e incondizionato rifiuto di ogni sopraffazione totalitaria e di qualsiasi forma di razzismo – unitamente alla consapevolezza dell’importanza della democrazia, all’affermazione, coraggiosa e intransigente, del rispetto della dignità umana e della libertà – sono i valori che contrassegnano la nostra Costituzione. Per questo, nella storia della nostra Repubblica, il 25 aprile è una ricorrenza sempre attuale e unificante” (Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella)

Chieri, aprile 2026

IL TORINESE