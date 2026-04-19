Consorzio Asti Docg, Chicago brinda italiano

Dalla Grande Mela alla Città del Vento, per una settimana in cui le bollicine aromatiche piemontesi provano a riscrivere le regole degli abbinamenti a tavola, al via lunedì a Chicago l’Asti Week, iniziativa promossa dal Consorzio Asti Docg che, fino al 26 aprile, coinvolge 16 ristoranti del midwest con pairing inediti, menù dedicati e proposte al calice, offrendo nuove degustazioni per lo Spumante e il Moscato d’Asti. Dopo la prima edizione dello scorso anno, a New York, la denominazione spumantistica più antica d’Italia torna così in uno dei suoi mercati di riferimento, gli Stati Uniti, in una fase complessa e segnata da tensioni geopolitiche.

Gli USA rappresentano un mercato chiave per le nostre bollicine, in particolare per il Moscato d’Asti. Dopo la prima edizione dello scorso anno a New York, la denominazione spumantistica più antica d’Italia torna così in uno dei suoi mercati di riferimento: gli Stati Uniti, in una fase complessa, segnata da tensioni geopolitiche.

“Gli USA rappresentano un mercato chiave per le nostre bollicine, in particolare per il Moscato d’Asti, che assorbe oltre la metà delle spedizioni. Questo nonostante il calo del 7,6% registrato lo scorso anno e causato in larga parte ai dazi imposti dall’amministrazione Trump. È quindi fondamentale presidiare attivamente questo mercato per non perdere troppo terreno – commenta Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg – l’evento Asti Week sarà l’occasione per presentare in modo accessibile e versatile a tavola, valorizzando il nostro basso grado alcolico, in linea con le tendenze di consumo odierne, orientate a scelte più leggere e consapevoli. In questo senso la scena gastronomica vivace e multiculturale di Chicago rappresenta il contesto ideale”.

Per tutta la settimana, il Moscato e l’Asti Spumante saranno protagonisti di abbinamenti capaci di esaltare un’ampia varietà di piatti, dal pesce alle preparazioni speziate, fino al dessert e alla cucina fusione più contemporanea. Tra le proposte più originali, ricordiamo i pairing con tacos, gulab Jamun (dolce di ispirazione indiana) e il tipico street food sempre di origine indiana, il Samosa Chaat, accanto alle interpretazioni della cucina italiana, rivisitata negli USA, come i taglieri di salumi, il risotto al Parmigiano Reggiano, gli Spring Peagnudi e la pizza Pepperoni.

Mara Martellotta

IL TORINESE