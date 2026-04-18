Assoluti Unipol: altro titolo per Sara Curtis

Si conclude la terza giornata del Campionato Unipol di Riccione arriva un altro metallo prezioso per il Piemonte!

Arriva un altro titolo che porta la firma di Sara Curtis (CS Esercito/CS Roero) che questa mattina dopo aver ritoccato il suo primato italiano si impone nel pomeriggio con 24”31. “Sono contenta perché sono riuscita a trasformare le emozioni contrastanti dei 100 in una bella gara – racconta Curtis, preparata in Italia da Thomas Maggiora – Questa mattina è venuto il record e oggi pomeriggio un ottimo tempo. Sono felicissima perché ho dimostrato di essere molto veloce: le sensazioni sono molto buone; in Usa ho gareggiato sempre in yards ed è tutta un’altra cosa rispetto alla lunga. Domani disputerò i 50 farfalla e vediamo come andrà”.

Tra i risultati di rilievo dei piemontesi in romagna trociamo nella finale Junior dei 100 Farfalla il terzo posto di Simone Farfaglia (Sisport) con 54”50 mentre vince la finale B dei 100 Dorso Martina Biasioli (CN Torino) con 1’01”41.

Nella finale Junior dei 200 Dorso ci sono due piemontesi nella top 3: secondo Carlo Perozeni (RN Torino) con 2’03”93 mentre è terzo Giovanni Campo (Vo2 Nuoto) con 2’05”80.

Nella finale Junior dei 200 Rana chiude in seconda posizione Tommaso Navarretta con 2’17”08 mentre è ottavo Alessio Hincu (Team Dimensione Nuoto) con 2’20’’70. Nella finale A di questa gara è sesto Matteo Telesca (CN Torino) con 2’13”04.

Nella finale B dei 200 Stile Libero si classifica settimo Simone Dutto (CS Carabinieri/CN Torino) con 1’50”43.

In chiusura di serata sono seconde nella staffetta 4×200 Stile Libero con la formazione dei Carabinieri Anita Gastaldi (CS Carabinieri/Vo2 Nuoto) e Francesca Fresia (CS Carabinieri/Aquatica Torino).

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Foto DBM

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