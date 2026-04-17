Per il Valsusa Filmfest ad Almese, tributo a Freddy Mercury

Al teatro Magnetto di via Avigliana 17, ad Almese, tra gli appuntamenti di punta del Valsusa Filmfest, sabato 18 aprile prossimo, alle ore 21, andrà in scena Mike Moran “The Freddy’s opera”, uno spettacolo musicale dedicato alla carriera solista di Freddy Mercury, a ottant’anni dalla nascita del celebre artista. Protagonista della serata sarà Mike Moran, pianista e compositore britannico che ha direttamente collaborato con Freddy Mercury nella realizzazione dei brani più significativi della produzione solista. Al pianoforte Moran suonerà ls musiche che ha registrato in studio insieme a Mercury, tra cui “My defence” e “Barcelona”, restituendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e legata alla realizzazione originale di queste composizioni. Nel corso della sua carriera, Moran ha collaborato con numerosi altri artisti internazionali, tra cui George Harrison, Joe Cocker e Kate Bush. Il concerto si concentra su una fase meno conosciuta, ma centrale, di Freddy Mercury, legata ai progetti solisti e alla sperimentazione musicale al di fuori dei Queen, caratterizzata dall’incontro tra linguaggi diversi e dalla collaborazione con artisti provenienti da ambiti differenti, come nel caso della celebre unione tra musica pop e lirica. Accanto a Moran, lo spettacolo vedrà in scena Giordano Petrini (Jordan Trey) nel ruolo di Freddy Mercury, e il soprano Graciela Dorbessan nel ruolo di Montserrat Caballé, figura chiave della carriera solista dell’artista britannico. La dimensione musicale si intreccia così con quella interpretativa, dando vita ad un racconto scenico che restituisce atmosfere, suggestioni e momenti emblematici del percorso artistico. A completare lo spettacolo, il corpo di ballo composto da Nicoletta Ilardi e Federico Tarabbia, in una messa in scena che unisce musica, interpretazione e movimento. La regia è di Daniele Croce, per una produzione Valsusa Filmfest, realizzata in collaborazione con Maurizio Pisu, Kinds of Magic e Classic Queen. Daniele Croce è infatti anche il batterista dei Classic Queen e curatore, per il Valsusa Filmfest, delle sezioni di concorso cortometraggi “Disertare”.

Mara Martellotta

IL TORINESE