Manara tra letteratura, cinema e storia

L’associazione Culturale Torino Comics presenta la mostra dedicata a Milo Manara, uno dei più grandi maestri del fumetto internazionale, aperta dal 17 aprile al 28 giugno prossimo.

Si intitola “Manara e l’arte del racconto, letteratura, cinema e storia” la mostra dedicata al fumettista Milo Manara, classe 1945, e ospitata alla Certosa Reale di Collegno, inaugurata nel pomeriggio del 17 aprile e aperta fino al 28 giugno prossimo.

L’autore sarà ospite d’onore a Torino Comics dal 30 maggio al 1⁰ giugno prossimi. L’esposizione è organizzata dall’associazione culturale Torino Comics, con il patrocinio e il contributo del Comune di Collegno, in collaborazione con Comicon, Rete Italiana del Fumetto, Visiona Società Cooperativa e Associazione Antidoto Felice e pone in luce, grazie a un ampio percorso attraverso l’opera dell’autore, la capacità di Manara di dialogare con i grandi patrimoni della cultura, rielaborandoli in una forma narrativa unica, riconoscibile e profondamente contemporanea.

La mostra seleziona oltre cinquanta tra tavole originali, riproduzioni, storyboard, documenti e materiali vari, restituendo al pubblico la complessità del lavoro di Manara, evidenziandone la precisione del tratto, la costruzione compositiva e la profondità della ricerca iconografica e narrativa. Le opere esposte, in formati che variano da 50×70 ai 70×100 cm, permettono di cogliere da vicino la cura del dettaglio e la forza espressiva che hanno reso Manara uno degli autori più riconoscibili del panorama contemporaneo.

Il percorso espositivo si articola lungo alcune direttrici fondamentali del suo lavoro: il rapporto con letteratura e cinema, la rilettura della storia e l’interpretazione della cultura contemporanea. In questo dialogo continuo tra linguaggi, opere come “ Viaggio a Tulum” e “Il viaggio di G. Mastorna” testimoniano il sodalizio artistico con Federico Fellini, mentre i cicli dedicati a “Caravaggio e i Borgia” mostrano la capacità di tradurre eventi e figure storiche in narrazione visiva, con un equilibrio tra rigore e interpretazione.

Accanto a questi lavori, trovano spazio ritratti e illustrazioni dedicate a protagoniste della musica, del cinema e della cultura, che restituiscono il ruolo di Manara quale interpretee osservatore del panorama culturale internazionale.

La mostra si propone, così, come un viaggio nell’arte del racconto a fumetti, capace di attraversare epoche, immaginari e linguaggi diversi.

“Ospitare a Collegno una mostra dedicata a Milo Manara significa accogliere uno dei protagonisti assoluti della storia del fumetto internazionale, un autore che ha saputo trasformare il disegno in un linguaggio narrativo capace di parlare a diverse generazioni, attraversando mondi culturali anche molto lontani tra loro – ha commentato il sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone – Come Città di Collegno siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, realizzata con l’associazione culturale Torino Comics e crediamo che portare qui l’opera di Manara significhi offrire al nostro territorio un’esperienza culturale di altissimo livello, capace di stimolare sguardi nuovi e di avvicinare il pubblico all’arte del fumetto, quale forma espressiva matura, raccontando il mondo con una matita e un’immaginazione inesauribile”

“Questa mostra dedicata a Milo Manara rappresenta per Collegno non solo un appuntamento espositivo di grande prestigio, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo che le arti visive e il fumetto svolgono oggi nella costruzione del nostro immaginario collettivo. Il lavoro di Manara, con la sua capacità di attraversare linguaggi e discipline, ricorda allo spettatore che la cultura è un territorio vivo in cui il dialogo tra passato e presente genera continuamente nuove forme di racconto – spiega l’Assessora alla Cultura Clara Bertolo – abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché crediamo che la Sala delle Arti debba essere uno spazio aperto, capace di ospitare linguaggi diversi offrendo al pubblico strumenti per leggere la complessità del nostro tempo”.

Mara Martellotta

IL TORINESE