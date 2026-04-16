Proseguono gli incontri con la Polizia Locale per evitare le truffe

I primi incontri, dal 10 febbraio ad oggi, hanno riscontrato la presenza e l’interesse di centinaia di cittadini con lo scopo di aiutare le potenziali vittime a riflettere sui meccanismi di questo fenomeno, invitandole a proteggersi e a chiedere aiuto.

La campagna mette in guardia sia dagli inganni di ultima generazione che arrivano attraverso gli strumenti digitali, come una email poco chiara che invita a cliccare un collegamento per carpire password o denaro, sia da raggiri messi in atto da persone che si fingono tecnici, ad esempio della caldaia, incaricati di una manutenzione urgente, familiari della vittima, personale incaricato di far firmare dei documenti o automobilisti che hanno subìto un danno allo specchietto dell’auto.

“Come amministrazione – spiega l’assessore alla Sicurezza della Città di Torino Marco Porcedda – abbiamo voluto fortemente questo progetto che ha un valore particolarmente importante: tutelare chi è più vulnerabile dalle truffe. Parliamo di raggiri che colpiscono spesso proprio le persone che meritano più protezione. Negli ultimi anni i tentativi di truffa ai danni degli over 65 sono aumentati di circa un quarto, un segnale evidente che dobbiamo continuare a investire nella prevenzione e nell’informazione come ha sottolineato recentemente alla festa per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, lo stesso Questore di Torino Massimo Gambino. L’obiettivo è fornire strumenti semplici e immediati per riconoscere, evitare e segnalare possibili truffe, sia a domicilio che online o al telefono. Vogliamo ribadire un messaggio chiaro – ha sottolineato l’assessore – che nessuno è solo. Anche la Città e la Polizia Locale sono presenti, per ascoltare e prevenire, perché la sicurezza è un bene comune che si costruisce insieme”.

Ai primi incontri ne sono stati calendarizzati altri nei centri civici di tutte le circoscrizioni cittadine con la partecipazione dei presidenti di Circoscrizione, dell’Assessore Marco Porcedda e dei referenti del Reparto Prossimità della Polizia Locale.

Ecco i prossimi appuntamenti da non perdere: il 15 aprile, alle 15.30, all’ufficio parrocchiale San Marco di via Daneo 19, alla Circoscrizione 8; il 16 aprile, alle 18, alla Bocciofila La Baracca di via Tintoretto 22, alla Circoscrizione 2; il 17 aprile alla Circoscrizione 3, alle 15.30, al centro anziani “Spazio delle meraviglie” di via Osasco 80. E poi alla Circoscrizione 4, il 6 maggio (orario da definire) al Centro d’incontro di via Pilo 50.