Un francobollo dedicato ai Nocciolini di Chivasso

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy,il 15 aprile, Poste Italiane partecipa alle celebrazioni con uno dei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicata al settore alimentare: il francobollo dedicato ai Nocciolini di Chivasso, un omaggio a una filiera d’eccellenza profondamente legata al territorio Canavese.

L’emissione filatelica è un omaggio alla cultura agroalimentare italiana e al valore del “saper fare” che contraddistingue le produzioni di qualità: attraverso la filatelia, Poste Italiane contribuisce a promuovere e raccontare le eccellenze produttive del Paese.

Il francobollo dedicato ai Nocciolini di Chivasso è stato emesso il 10 settembre 2025 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in oltre 200 mila esemplari è inoltre inserito nel Libro dei Francobolli 2025, il volume che raccoglie le carte valori postali emesse nel corso dell’anno e che offre un racconto tematico delle emissioni. Il volume può essere acquistato in tutti gli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Torino, online e sul sito filatelia.poste.it.

IL TORINESE