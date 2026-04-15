Al Lingotto Fiere si attende il debutto di Be Comics! Be Games!

Be Comics! Be Games! approda al Lingotto Fiere, dopo essere stato già presente a Padova, il 18 e 19 aprile prossimo.

Lo si può considerare una sorta di clone di Torino Comics, un grande evento dedicato al mondo del fumetto, del manga, del gaming e della cultura pop. Per un intero weekend, Lingotto Fiere si trasformerà in un universo immersivo, dove community, creatività e intrattenimento si incontreranno. Un’esperienza pensata per appassionati, famiglie, gamer, cosplayer e curiosi, con un programma ricco di contenuti e ospiti speciali. Purtroppo ci troviamo di fronte a una “guerra dei comics”, in quanto Torino Comics, nato sotto la Mole nel 1994 e fondato da Vittorio Pavesio, quest’anno ha dovuto cercare una nuova sede per il mancato rinnovo del contratto con GL Events Italia, che gestisce gli spazi di Lingotto Fiere. Quest’anno si terrà al parco della Certosa di Collegno, e le date non saranno più ad aprile, ma il 30-31 maggio e 1⁰ giugno.

Be Comics vuole essere una concorrente, con varie aree protagoniste come Comics e Manga, con case editrici, autori, novità editoriali e firmacopie, uno spazio dedicato a illustratori, fumettisti e talenti indipendenti, chiamato Artist Alley, una sezione denominata Gaming & Sport, con tornei, postazioni, free to play e competizioni live, un’area cosplay, tra contest, sfilate e performance sul palco e aree tematiche per esperienze interattive per vivere la cultura pop a 360⁰. Sarà il pubblico a decidere chi vincerà la battaglia tra Torino Comics e Be Comics! Be Games! , che può vantare un ospite d’eccezione quale Milo Manara, a cui sarà dedicata una mostra aperta dal 17 aprile al 28 giugno prossimo nella Sala delle Arti del parco di Collegno.

Mara Martellotta

IL TORINESE