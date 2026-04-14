“Venere Nemica”, Drusilla Foer al teatro Colosseo

Martedì 14 e mercoledì 15 aprile andrà in scena, al teatro Colosseo, alle ore 20.30, Drusilla Foer, icona irriverente di teatro, televisione e musica che aveva conquistato il pubblico torinese già con “Eleganzissima” nel 2017 e nel 2021. Il suo ritorno avviene con “Venere Nemica”, pièce teatrale che rilegge il mito di Amore e Psiche in chiave feroce e dolcissima. Il teatro Colosseo è pronto ad accogliere il regista, conduttore televisivo al travestì Gianluca Gori, fiorentino, classe 1967. “Venere Nemica” è scritta dalla stessa Foer, con Giancarlo Marinelli, e diretta da Dimitri Milopulos. La produzione artistica è di Franco Godi, per Best Sound vede in scena Drusilla come Venere e Elena Calenti come la misteriosa cameriera, in un duello che mescola ironia tagliente, lucida malinconia, musica crudele e, a tratti, musical.

Venere, dea della bellezza e dell’amore, è una bella donna francese comparsa fra i mortali, che vive a Parigi, lontano dall’Olimpo e dai parenti capricciosi, invidiosa della mortalità umana che impone urgenza a emozioni e imperfezioni. Grazie al rapporto con la sua insuperabile cameriera, Venere piomba nella favola di Apuleio, contro Psiche, creduta Venere in Terra, e scatena una vendetta da suocera nemica, ma scopre un amore infinito per il figlio Amore, ferito, che torna da lei. Lo spettacolo declina temi classici, come la competizione suocera-nuora, la bellezza che sfiorisce e la possessività materna nella contemporaneità, chiedendosi se un dio detesti di più non essere creduto o essere dimenticato. Foer incarna una Venere lieve, ironica e spietata che gode di una messa in piega e lusso umani. La musica supporta il tutto con un repertorio variegato e intenso, tra momenti teatrali e colpi di scena che giocano al confine tra commedia e tragedia, mito e modernità, splendore divino e fragilità umana. Dopo il nastro d’argento per “Sempre più bello”, Netflix in “Tutto chiede salvezza”( stagione 2 nastro 2025) e in “Frida Opera Musical” del 2025, Drusilla Foer conferma il suo talento ibrido che libera energie e ridefinisce confini. “Venere Nemica” è un’ opera che gioca sul confine tra commedia e tragedia, mito e modernità, tra lo splendore eterno degli dei e la struggente bellezza del vivere umano. A portare in giro questa Venere fuori dal tempo è proprio un’attrice capace di incarnare la leggerezza, l’ironia e la profondità del sentimento.

“Venere Nemica” – martedì 14 e mercoledì 15 aprile, ore 20.30, al teatro Colosseo

Mara Martellotta

IL TORINESE