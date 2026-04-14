San Salvario: apre la mensa del Sacro Cuore

Dopo aver inaugurato nei giorni scorsi a Rivoli l’Emporio solidale, sabato 18 aprile il cardinale Arcivescovo di Torino Roberto Repole aprirà e benedirà la rinnovata storica Mensa della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a San Salvario in via Brugnone 3, dietro via Nizza. Il nuovo complesso di quasi 400 metri quadri, che un tempo ospitava l’Oratorio, è stato completamente ristrutturato. Accoglierà la mensa per i poveri con 120 posti a sedere (erano 40), una sala di aspetto, le cucine, i magazzini, la lavanderia e gli spogliatoi per i volontari. “Finalmente inauguriamo una nuova fase della nostra storica mensa in cui tutto è stato pensato per mettere al centro le relazioni, commenta il parroco don Riccardo Baracco, che costituiscono la povertà più grande oltre quella materiale”. I pasti saranno serviti a tavola come in un ristorante chiamando per nome ciascun ospite. Per informazioni e per sostenere la Mensa: www.fondazionesacrocuore.it
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