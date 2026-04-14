Furto dai salesiani. I novizi bloccano i ladri e li fanno arrestare

Sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri del Radiomobile di Chieri (TO) i due uomini
che, nel pomeriggio di giovedì scorso, si sono resi responsabili del furto di una busta con all’interno
1265 euro, custodita nella camera privata del tesoriere dell’Istituto Salesiano della cittadina.
La presenza dei due uomini, uno di 22 e l’altro i 41 anni – entrambi di origine spagnola – è stata
subito segnalata dai novizi a una pattuglia che si trovava già in circuito e che, in pochi minuti, li ha
colti in flagranza. Parcheggiata a pochi metri dall’Istituto, anche l’auto di uno dei due uomini che,
perquisita, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire una ulteriore somma di sospetta provenienza
pari a quasi 2000 euro, oltre che ad arnesi atti allo scasso.
La busta contenente il denaro è stata immediatamente restituita. La restante somma di denaro e gli
arnesi da scasso sono stati invece sequestrati.
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