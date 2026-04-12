Sospetta intossicazione alimentare per otto persone in hotel a Bardonecchia

Otto turisti in un hotel nella zona di Campo Smith, a Bardonecchia, sono rimasti coinvolti in una sospetta intossicazione alimentare che ha interessato diversi ospiti della struttura. A darne notizia è stato il 118 di Azienda Zero. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, dopo pranzo, quando alcune persone hanno iniziato ad accusare malori compatibili con l’ingestione di cibo contaminato.

Immediata la risposta dei soccorsi: il 118 ha inviato sul posto più ambulanze per assistere i pazienti. Complessivamente, sono dieci le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, ma fortunatamente nessuna versa in condizioni gravi.

Di queste, otto sono state trattate direttamente sul luogo dell’evento: cinque sono state trasferite all’ospedale di Rivoli per ulteriori accertamenti, mentre altre tre sono state accompagnate all’ospedale di Susa. Le restanti due persone, con sintomi più lievi, si sono recate autonomamente al pronto soccorso.

Le condizioni generali non destano preoccupazione, ma restano ancora da chiarire le cause precise dell’episodio.

IL TORINESE