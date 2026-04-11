Presidio pro Pal in piazza Castello contro la guerra

Nel pomeriggio di ieri si è svolto un presidio pro Palestina in piazza Castello a Torino, dove circa 400 persone si sono riunite per manifestare contro la guerra e in solidarietà con il popolo palestinese.

L’iniziativa, promossa anche dalla rete “Torino per Gaza”, ha visto la partecipazione di diversi gruppi e realtà politiche e studentesche. In piazza erano presenti bandiere palestinesi, insieme a quelle di Rifondazione, del collettivo Cambiare Rotta, dei Collettivi Autorganizzati universitari e di Sinistra Anticapitalista, oltre a numerosi striscioni e cartelli contro USA e Israele.

IL TORINESE