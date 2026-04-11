Pistone anima la scuola di cucina di Edit Place con “Frolla e Cioccolato”

Ora è arrivato il momento di rimediare, con l’aiuto di Jacopo Pistone, giovane panificatore torinese a capo di Cibrario Forno Contemporaneo. Sarà lui a insegnare i segreti di una buona frolla fragrante al pubblico di “Frolla e Cioccolato”, evento organizzato il 18 aprile prossimo, alle ore 10, da ToBe Events. Si tratta di un appuntamento con cui si inaugura la nuova vita delle cucine condivise di Edit Place, Social Hub “for people and for having Fun”. Posizionate al primo piano della struttura nata per unire cibo, birra artigianale e cultura, le cucine condivise di Edit sono uno spazio moderno, attrezzato per realizzare workshop professionali o appuntamenti rivolti al grande pubblico come questo, che vede appunto protagonista Jacopo Pistone e il team di Cibrario Forno Contemporaneo.

Saranno loro a portare al pubblico di “Frolla e Cioccolato” il loro know how di giovani panificatori d’eccellenza, accompagnando il laboratorio con consigli pratici, suggerimenti e piccoli accorgimenti, rendendo la preparazione accessibile anche a chi non ha esperienza in cucina.

Durante il workshop – che si distribuirà su tre turni, alle ore 10, alle 15 e alle 17.30 – verrà realizzato dal vivo, passo dopo passo, un dolce a base di frolla e di cioccolato, sotto la guida di Jacopo Pistone, presente per aiutare tutti i partecipanti a portarsi a casa la ricetta perfetta.

La musica in sottofondo accompagnerà il tempo del lavoro, mentre si impasta, si taglia, si assembla e si condivide. A rendere il momento ancora più piacevole, una pausa con infusi e tisane, per chiacchierare insieme e socializzare.

All’arrivo a Edit il pubblico verrà accolto anche con un kit di benvenuto – composto da grembiule e cappello da chef – e ovviamente con gli ingredienti e i materiali utili per il laboratorio. I biglietti per l’evento sono in vendita al costo di 30 euro (10 euro per i bambini minori di 10 anni) sul sito ufficiale di To Be Events al link: https://shop.tobevents.it/event/frollaecioccolato/. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Mara Martellotta

IL TORINESE