Lenti progressive: basta due paia di occhiali

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Un solo paio per leggere, guidare e vedere lontano
A Torino, dove la giornata alterna ufficio, guida e lettura del menu al ristorante, da Ottica Catalanotto in Via XX Settembre 51, l’ottica professionista Marta elimina il problema dei due paia di occhiali. Basta con l’ingombro di occhiali da lettura in tasca e occhiali da vista sul naso: le lenti progressive risolvono tutto con un unico paio. “Un paio per ogni distanza, senza pensieri” spiega la nostra ottica professionista Marta.
Riconosci quando servono le progressive
Dato curioso: Il 78% degli italiani sopra i 40 anni usa due paia di occhiali: uno per leggere, uno per distanza.
Test pratico in 30 secondi
Tieni il telefono a 30 cm (lunghezza braccio)
Allontanalo lentamente. Si sfoca a 40 cm?
Hai bisogno di lenti progressive: un paio per tutto.
Lenti progressive: un solo paio per tre distanze;
Design multicanale senza linee visibili;
4 Motivi per dire addio ai due paia
1- Un solo paio in tasca: leggere, guidare, lavorare
2- Estetica pulita: niente linee bifocali visibili
3- Adattamento rapido: comfort in 3 giorni per il 92% utenti
4- Versatilità: ufficio, aperitivo, weekend collina
Progressive nel tuo giorno torinese
Lunedì mattina (Piazza Castello): lontano per meeting, vicino per email
Mercoledì ufficio: intermedia per monitor, vicino per documenti
Venerdì aperitivo: menu (basso), brindisi (alto)
Domenica collina: guida (lontano), mappa (vicino)
Promo speciale noicompriamoocchiali.it
Lenti progressive: basta due paia di occhialiHai un paio di occhiali monofocali che non usi più? Portali con te, li valutiamo e ricevi un coupon da spendere immediatamente per il tuo nuovo paio di occhiali progressivi. Zero sprechi, massima convenienza.
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Chiama il +39 351 551 4151 o vieni a trovarci in Via XX Settembre 51, 10121 Torino TO per fissare il tuo test refrattivo personalizzato
Ottica Catalanotto Torino
Via XX Settembre 51, 10121 Torino TO
3515514151 | torino@otticacatalanotto.it
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