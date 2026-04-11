Via Monginevro in festa

Domenica 12 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, via Monginevro a Torino, nel tratto compreso tra piazza Sabotino e corso Ferrucci, sarà la location della tradizionale Festa di Via, tra bancarelle di artigianato, prodotti tipici e negozi aperti.

Di particolare importanza sarà l’offerta ristorativa, con bar, ristoranti e pizzerie attivi per tutta la giornata.

La Festa d’Estate sarà un’occasione da non perdere per vivere Borgo San Paolo senza traffico, tra shopping primaverile e convivialità.

I negozi resteranno aperti per l’occasione e lungo la via sarà possibile curiosare tra numerose bancarelle di artigianato locale, prodotti tipici e una selezione di articoli extra-alimentari.

Non mancheranno animazioni e intrattenimenti per grandi e piccini lungo tutto il percorso.

Mara Martellotta

IL TORINESE