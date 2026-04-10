“Scherzo a tre mani”, ultimo appuntamento di stagione dell’Unione Musicale

Domenica 12 aprile in scena lo spettacolo

Al teatro Vittoria torna domenica 12 aprile, alle 16.30, il poetico spettacolo di Teatro all’Improvviso, “Scherzo a tre mani”, tra musica e pittura per tutta la famiglia. Ultimo appuntamento di stagione per la rassegna dell’Unione Musicale “Raccontami una nota”, favole musicali per famiglie in cui la musica, eseguita sempre dal vivo, è parte integrante delle storie per avvicinare al teatro e alla musica di tradizione classica.

Domenica 12 aprile, al teatro Vittoria, alle 16.30, andrà in scena lo spettacolo “Scherzo a tre mani”, una delle produzioni più celebri rappresentate di Teatro all’Improvviso, con le animazioni pittoriche di Dario Moretti e l’accompagnamento pianistico di Saya Namikawa. Lo spettacolo è ispirato alla raccolta di brani per pianoforte “Pour les enfants”, realizzata dal compositore Béla Bartók tra il 1808 e il 1809. Si tratta di melodie semplici, adatte all’infanzia, elaborate a partire da temi popolari ungheresi. Alcuni di questi brani, eseguiti dal vivo dalla pianista Saya Namikawa, accompagnano la mano del pittore Dario Moretti, che realizza immagini proiettate in tempo reale su di uno schermo al centro della scena. Si assiste così a un lavoro a tre mani, che racconta sette storie attraverso la musica e la pittura, ma anche grazie a personaggi e marionette animate.

Dal bosco al circo, passando per un faro in mezzo al mare e per una città. Vari sono gli scenari e le azioni che si animano, e si trasformano senza sosta, lasciando scorrere libera, in ogni spettatore, la propria immaginazione. Come in un film muto, non ci sono parole che accompagnano le storie, ma semplicemente suoni, rumori e giochi vocali che si alternano e si sovrappongono alla musica di Béla Bartók. Un’avventura piena di meraviglia per gli occhi e le orecchie.

Dario Moretti ha fondato il Teatro all’Improvviso nel 1978, e da allora ne è il direttore artistico. La sua ricerca teatrale si è sviluppata attraverso numerosi linguaggi: dal teatro di burattini di figura ai linguaggi del corpo e della voce, con tematiche legate all’arte contemporanea e con inclusioni nella scultura, pittura, musica dal vivo e danza. Moretti identifica nel teatro per l’infanzia e per i bambini la sua vocazione artistica. Ha scritto, diretto e realizzato circa sette spettacoli, molti di questi richiesti in festival e rassegne di tutta Europa, ma anche in Russia, Brasile, Stati Uniti, Giappone, Turchia e Tunisia. In parallelo all’attività teatrale, Moretti ha scritto e illustrato oltre 20 libri per bambini, ha realizzato installazioni, disegnato bozzetti per materiali utilizzati in vari festival e rassegne in Italia e all’estero e, nel 2024, ha ricevuto il premio Giuliano Scabia per aver creato, con le sue produzioni, un teatro-ragazzi originale e riconoscibile.

Mara Martellotta

IL TORINESE