“We can’t fix it if we never face it”

(massima delle Kpop Demon Hunters)

Dopo palazzetti e teatri di tutto il mondo, il fenomeno K-pop arriva per la prima volta live a

Torino, con fruizione gratuita del pubblico, ad Area12 Shopping Center.

Sabato 11 aprile – ore 16

Area12 Shopping Center

Strada Altessano 141 – Torino

K-Pop Golden Experience è lo spettacolo tributo, liberamente ispirato al film d’animazione di

Sony Pictures Animation per Netflix del 2025 “K-Pop Demon Hunters”.

Prende il suo nome da “Golden”, la canzone più famosa inclusa nella pellicola.

Lo show, della durata di un’ora, avrà inizio alle ore 16 e verrà realizzato nella parte esterna

dello Shopping Center, all’ingresso ove è presente l’installazione artistica raffigurante la

maglietta da calcio con il numero 12.

Protagoniste tre talentuose e poliedriche perfomers, a rappresentare le idol K-pop, Rumi, Mira

e Zoe, alias le Huntrix. Come nel film, Rumi è la più esperta e leader del gruppo, Mira è la

ballerina d’eccellenza un po’ ribelle e Zoey è la rapper. Tutte vestite in stile cosplayers con gli

abiti della pellicola.

Le tre ragazze canteranno, balleranno e reciteranno in uno spettacolo che saprà

emozionare non solo i più piccoli, ma tutti gli appassionati del genere.

Prima dell’inizio dell’esibizione, verranno regalati ai più piccoli, come gadgets a tema, dei

bastoncini luminosi che serviranno a creare lo scenario perfetto per accompagnare lo

spettacolo. Al termine, le “Huntrix” incontreranno i fans in uno speciale meet&greet per

scattare una foto ricordo. Il pubblico presente sarà anche coinvolto in un piccolo contest dove

verrà testata la conoscenza del film “K-Pop Demon Hunters”. A chi risponderà correttamente

alle domande, in regalo dei coloratissimi stickers.

Gaetano Maugeri, neo Direttore di Area12 Shopping Center, racconta la decisione di ospitare

questo format: “Siamo sempre attenti ai fenomeni del momento e alle animazioni che possano

appassionare il nostro pubblico, con un particolare occhio di riguardo ai bambini. Perché poter

far abbracciare ai più piccoli i loro idoli è sempre un’emozione impagabile, per noi e anche per

i genitori che, fruendo gratuitamente dell’evento, riescono ad accontentare i propri figli senza

dover rinunciare ad altro. In particolare abbiamo scelto di proporre K-Pop Golden Experience

perché i messaggi che permeano il film di animazione, così come questo tributo, sono

estremamente educativi. Raccontare ai bambini che affrontare insieme i problemi consente di

risolverli e di sconfiggere i propri “demoni”, è un messaggio non solo eccezionale, ma quanto

mai attuale, per combattere nuove piaghe come il bullismo e la non inclusività. Questo è il

primo di una serie di eventi che uniranno la parte ludica di entertainment a un sottotesto

sociale”.

IL TORINESE