Incidente mortale a Torino: perde la vita un 25enne in moto

Dramma sulle strade di Torino, dove nella giornata di oggi un giovane motociclista di 25 anni è deceduto a seguito di un violento incidente.

Il fatto è avvenuto in via Sansovino. Stando alle prime informazioni raccolte, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto durante la marcia, andando a schiantarsi contro un veicolo in sosta lungo la carreggiata. L’impatto è stato estremamente violento.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non è stato possibile fare nulla.

Gli agenti stanno ora effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

IL TORINESE