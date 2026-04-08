Anziana investita da auto muore in ospedale

E’ morta in ospedale la donna di 94 anni che  è stata investita ieri dalla vettura guidata da un uomo di 60 anni a Traves, nel Torinese. Era stata portata all’ospedale di Ciriè  in condizioni disperate dal personale del 118 di Azienda Zero. L’incidente è  avvenuto in frazione Grangia.

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