E’ morta in ospedale la donna di 94 anni che è stata investita ieri dalla vettura guidata da un uomo di 60 anni a Traves, nel Torinese. Era stata portata all’ospedale di Ciriè in condizioni disperate dal personale del 118 di Azienda Zero. L’incidente è avvenuto in frazione Grangia.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Anziana investita da auto muore in ospedale
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