“Ivan e i cani” a OFF TOPIC, un assolo dolce e disperato nella Russia  anni Novanta

Per “Iperspazi”, la stagione 2025-2026 di Fertili Terreni Teatro, andrà in scena presso OFF TOPIC in via Pallavicino 35, a Torino, lunedì 13 e martedì 14 aprile in prima regionale, lo spettacolo “Ivan e i cani”, testo di Hattye Naylor, tradotto da Monica Capuani, per un progetto ideato, diretto e interpretato da Federica Rosellini.

Lo spettacolo è programmato in collaborazione con Piemonte dal Vivo, nell’ambito del progetto Cortocircuito. Drammaturga inglese, co-fondatrice della compagnia Gallivant, Hattye Naylor, con “Ivan e i cani”, testo candidato all’Olivier Award nella categoria Outstanding Achievement, ha riscosso grande successo sui palcoscenici di mezzo mondo, dall’Inghilterra agli Stati Uniti e al Brasile, passando per Olanda, Belgio, Georgia e Grecia.

In scena, il protagonista Ivan racconta una storia di quando aveva 4 anni, e lo fa come se stesse accadendo all’interno di una fiaba dei Fratelli Grimm. In realtà la narrazione è da ricondurre a quanto avvenuto a un bambino nella Russia degli anni Novanta, la Russia poverissima di Boris Eltsin, dove la popolazione era talmente in difficoltà che padri e madri cominciarono a sbarazzarsi di ciò che si mangiava e si beveva, addirittura degli animali da compagnia come i cani, i primi ad essere forzatamente abbandonati. A peggiorare un quadro già di per sé ingarbugliato, la presenza del compagno della madre, uomo dedito a un consumo sfrenato di vodka che non lesina quotidiane violenze sulla donna, di fronte alle quali Ivan decide di fuggire una volta per tutte. Indossato un cappotto pesante e guanti di lana per combattere il Generale Inverno, con in tasca due pacchetti di patatine, il giovane esce per le strade di Mosca alla ricerca di un posto dove dormire, tra gente che sembra ti voglia sbranare. L’elemosina è ormai merce rara, non vi è più spazio per la pietà, e la realtà assume foschi contorni destinati a risolversi in una tragica Odissea, con un’annessa morte solitaria, se Ivan non incontrasse una muta di cani randagi, anime affini che lo accolgono tra loro e gli regalano l’inaspettata sopravvivenza. Questo è l’inizio della storia…

Federica Rosellini, ad oggi tra le più apprezzate interpreti della scena italiana, nella veste di musicista e performer con la sua strumentazione elettronica, racconta e compone contemporaneamente, fa interagire la voce della propria madre, registrata in russo, con melodie, nenie, pulsazioni ritmiche, tracciando con le dita la partitura sonora. “Ivan e i cani” diventa un assolo dolce e disperato, spettacolo tenerissimo nel suo farsi canto d’anima intimo e personale, capace di raccontare inaspettatamente l’infanzia di tutti noi.

Biglietti: 13 euro se acquistato online,15 euro la sera dell’evento. Ridotto: 11 euro se acquistato online, 13 euro in cassa la sera dell’evento – resta la possibilità di lasciare un biglietto sospeso tramite donazione online o con satispay, e di entrare gratuitamente per alcuni under 35 grazie alla collaborazione con Torino Giovani.

Mara Martellotta

IL TORINESE