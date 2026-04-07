Investito da un’auto in retromarcia: morto 80enne

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi in zona Crocetta, in via Colombo nei pressi del civico 27: un 82enne è stato investito e ucciso da un’auto in manovra. A dare subito l’allarme è stata la conducente della vettura, una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Presenti anche le pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica. Tra le ipotesi emerse dai testimoni ai vigili, quella di una retromarcia che ha travolto l’uomo.

VI.G

IL TORINESE