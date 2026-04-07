“Maleficamente Disney”, il Musical a Corte si tinge d’ombra e mistero

Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Musical a Corte giunge al suo ultimo appuntamento, incentrato sul lato oscuro del mondo Disney, che si terrà nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi alle ore 19 di domenica 12 aprile. Un musical le cui note si tingeranno di ombra e mistero.

“Maleficamente Disney”, già sold out, è un viaggio musicale attraverso le storie più amate, ma raccontate dalla prospettiva di chi, nell’oscurità, ha tessuto trame indimenticabili. Dai sortilegi di Ursula alla vanità di Madre Goethel, dalle risate snob di Crudelia De Mon ai piani ambiziosi di Scar, ogni canzone evocherà il fascino irresistibile dei grandi antagonisti Disney che, con la loro complessità, hanno reso indimenticabili le storie note a tutti. Si riscoprono dunque la bellezza ambigua e la profondità emotiva che si nascondono dietro ogni villain perché, spesso e volentieri, sono proprio i cattivi a rubare la scena.

In programma un medley di “Ursula-In fondo al mar”, “Baciala” e “Darò”, tratti da La Sirenetta; a seguire un pezzo de La Bella e la Bestia, “Gaston”; “Resta con me”, tema musicale di Rapunzel, e ancora “Be prepared” tratto da Il Re Leone, “Cavoli e Re” e “Il tricheco e il carpentiere” da Alice nel Paese delle Meraviglie”, “Voglio essere come te” da Il Libro della Giungla, “Crudelia De Mon” da La Carica dei 101, “Mine, mine, mine” di Pocahontas, “Frollo”, “Campane a Notre Dame”, “Santuario”, “Là fuori”, “Hell fire” da Il Gobbo di Notre Dame, “Oogie boogie song” da Nightmare before Christmas, e a conclusione della serata un medley di “Cani e gatti-Bella la notte” di Lilli e il Vagabondo, “Les poissons” de La Sirenetta e “Ev’rybody wants to be a cat” da Gli Aristogatti.

Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi – Nichelino (TO)

Maleficamente Disney

Biglietti: prezzo unico 33 euro

011 6279789 biglietteria@teatrosuperga.it

Mara Martellotta

IL TORINESE