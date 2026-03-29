Pasqua solidale, 300 uova di cioccolato ai bimbi dell’Ospedale Regina Margherita

Torino, 28 marzo – Un gesto semplice ma carico di significato per portare un sorriso ai più piccoli: in occasione delle festività pasquali, le associazioni Solid ODV, Amici di Mirko ODV, Rinoceronti Rugby e Ardea APS, come già da diversi anni, hanno consegnato oltre 300 uova di Pasqua ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà condivisa delle nostre quattro associazioni di essere concretamente vicine ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, offrendo un momento di gioia e leggerezza in un contesto delicato come quello ospedaliero pediatrico” – hanno dichiarato in una nota congiunta le associazioni – “le uova di Pasqua, simbolo di rinascita e speranza, rappresentano un segno tangibile di affetto e attenzione verso chi sta affrontando un percorso di cura e quanto sia importante fare rete per sostenere il territorio e, soprattutto, i più fragili. Anche un piccolo gesto può fare la differenza e regalare un sorriso a questi bambini non ha prezzo.”

“Ringraziamo tutti i volontari e i sostenitori che hanno reso possibile questa iniziativa donando uova o il loro tempo” – ha concluso la nota – “contribuendo a trasformare anche la Pasqua di questi piccoli eroi in un momento di festa!”