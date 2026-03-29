Giachino: “I cattolici impegnati in politica hanno molto da dire”

Il PAESE HA BISOGNO di un nuovo Boom Economico e di una maggiore sensibilità nella azione quotidiana dei governi e della politica. Per ridurre le diseguaglianze, per ridare speranza a chi non ce l’ha…

L’ex Sottosegretario ai trasporti Mino Bartolomeo GIACHINO intervenendo ieri a Avellino al Convegno organizzato dall’ex Ministro ROTONDI, ha detto che “il Paese ha un grande bisogno dell’impegno dei cattolici perché il Paese dopo 25 anni di bassa crescita , ha visto crescere notevolmente le diseguaglianze e la precarietà soprattutto tra i giovani , molti dei quali hanno cercato all’estero un futuro migliore. Le attuali forze politiche non riescono a definire e a portare avanti una politica di sviluppo che offra opportunità di lavoro di qualità, che rispondano ai sempre più crescenti problemi della casa

Il Paese ha bisogno di un nuovo Boom economico come quello che ci diedero i Governi Degasperi e centristi. L’alta crescita ridusse le diseguaglinze e diede agli italiani un lavoro e il benessere.

Le condizioni odierne sono rese difficili dal mutato scenario internazionale , da anni di instabilità che creano difficoltà a un Paese come il nostro che vive molto di import e export e di flussi turistici mondiali e i partiti sono stati resi più deboli da riforme come la riduzione dei parlamentari , dalla minore considerazione della competenza , dalla elezione diretta di Sindaci, Presidenti di Regione e dalla stessa legge elettorale che hanno indebolito le Assemblee elettive e il loro ruolo legislativo.

Il Paese però ha un bisogno di una politica con l’anima e di una azione di governo concreta, esperta e competente.

I cattolici impegnati in politica hanno nella Dottrina sociale della Chiesa (Rerum Novarum) e nelle forti sollecitazioni del Vangelo alla attenzione dei più deboli e dei senza speranza, una forte specificità da mettere in campo nella azione governativa se il Paese vuole ritornare crescere in modo sostenuto e molto meno diseguale socialmente e territorialmente.

Il rilancio della azione di governo deve partire da un rinnovato programma strategico e operativo. Difesa dell’industria a partire dal settore auto e puntando a essere leader nella mobilità del futuro, accelerazione della costruzione delle infrastrutture a partire dalla TAV alla nuova Diga di Genova al traforo del Brennero. La portualità, la logistica e i trafori alpini ferroviari saranno sempre più strategici perché la economia mondiale sarà sempre più decisiva.

L’obiettivo deve essere quello di aumentare la crescita economica per avere più risorse a disposizione di Sanità, Scuola, Ricerca e Sicurezza.

Mino GIACHINO

Responsabile UDC Torino

IL TORINESE