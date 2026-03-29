Domenica 29 marzo si corre la Deejay Ten. Previste modifiche viabili

Domenica 29 marzo torna a Torino la Deejay Ten, gara podistica non agonistica organizzata dall’emittente radiofonica Radio Deejay. Saranno due i percorsi possibili, da 10 km e da 5 km con partenza e arrivo in piazza Castello, dove sarà allestito anche il Deejay Village (lato Prefettura).

PERCORSI

Percorso da 10 km con partenza alle 9,30

Via Pietro Micca (PARTENZA all’angolo con piazza Castello), piazza Castello, viale 1° Maggio, viale dei Partigiani, corso San Maurizio (km 1), via Giovanni Francesco Napione (km 2), corso Regina Margherita, piazzale Regina Margherita, Lungo Po Alessandro Antonelli (km 3,4), Ponte Sassi, piazza Alberto Pasini, corso Casale (km 5,6,7), Ponte Vittorio Emanuele I, Murazzi del Po Gipo Farassino (km 8), corso Cairoli, Lungo Po Armando Diaz (km 9), piazza Vittorio Veneto, via Po, piazza Castello (ARRIVO).

Percorso da 5 km con partenza alle 9,40

Via Pietro Micca (PARTENZA all’angolo con piazza Castello), piazza Castello, viale 1° Maggio, Rondò Rivella, corso San Maurizio (km 1), via Giovanni Francesco Napione (km 2), corso Regina Margherita, Lungo Po Niccolò Machiavelli, Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione (km 3), piazza Vittorio Veneto, via Po (km 4), piazza Castello (ARRIVO).

DIVIETI DI TRANSITO

Il divieto di transito è previsto per tutte le categorie di veicoli con l’eccezione per i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, del 118 e dell’organizzazione specificatamente dalla stessa autorizzati, su tutto il percorso della Deejay Ten (10 Km) e della Deejay Five (5 Km) dalle 8.45 sino a cessate esigenze.

Divieto di transito veicolare dalle 4 alle 14 e comunque sino a cessate esigenze anche in piazza Castello, per tutto il piano viabile, compresa la corsia riservata GTT e in via Viotti, via Monte di Pietà tra via Viotti e via XX Settembre, via Barbaroux tra via Pietro Micca e via XX Settembre e via Pietro Micca tra via XX Settembre e piazza Castello.

STRADE CHIUSE

Corso Regina Margherita tratto Vanchiglia – Ponte in direzione fiume Po;

Corso Tortona tratto Belgio – Ponte Regina Margherita in direzione fiume Po;

Corso Casale tratto Pasini – Gran Madre in direzione Moncalieri;

Corso Casale tratto Aurelio – Borromini entrambe le direzioni;

Corso Cairoli in direzione Piazza Vittorio Veneto.

La chiusura avverrà in concomitanza con la chiusura dei percorsi e fino a cessate esigenze.

DIVIETI DI SOSTA

Divieti di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in: dalle 7 di giovedì 26 marzo alle 19 di domenica 29 marzo in piazza Castello, area allestimenti, piazzale pedonale; dalle 7.30 del 26 marzo alle 14 del 29 marzo in corso San Maurizio, lato nord della carreggiata laterale sud e area di sosta su banchina alberata del controviale del tratto Rondò Rivella e viale di Partigiani; dalle 7 del 28 marzo alle 14 del 29 marzo in piazza Castello, area pedonale fronte Galleria Subalpina e sulla banchina del Teatro Regio; dalle 20 del 28 marzo fino a cessate esigenze del 29 marzo in corso Casale 195, area parcheggio Parrocchia Madonna del Pilone, tratto lato carreggiata; dalle 00.30 alle 14 del 29 marzo in: piazza Castello, carreggiata sud, tratto Roma-Po; corso San Maurizio, lato sud del controviale sud tratto Rondò Rivella e viale dei Partigiani; viale Primo Maggio; viale Partigiani, ambo i lati; lungo Po Macchiavelli, tutto; piazza Pasini, carreggiata laterale sud da ponte di Sassi a corso Casale comprese aree di sosta al di fuori della carreggiata lato sud e lato fiume Po; dalle 00.30 del 29 marzo fino a cessate esigenze, divieto di sosta (rimoz. Forzata) anche in corso Casale, ambo i lati tratto da piazza Marco Aurelio a piazza Borromini;

PONTI CHIUSI

Dalle 9 a dopo le 11 e comunque sino a cessate esigenze:

Ponte Regina Margherita;

Ponte Sassi in direzione collina;

Ponte Vittorio Emanuele I (Gran Madre).

PONTI APERTI

Ponte Umberto I;

Ponte Isabella;

Ponte Balbis;

Ponte Sassi (in direzione corso Belgio).

PARCHEGGI

Interrato via Roma

Il 29 marzo chiusi gli ingressi su piazza Castello (dalle 6) e uscita su via Viotti (dalle 4), sino a cessate esigenze.

AREE TAXI

Area di piazza Castello fronte Galleria Subalpina: sospensione dalle 7 del 28 marzo fino a cessate esigenze del 29 marzo; area di piazza Castello/via Pietro Micca: sospensione dalle 4 alle 14 e fino a cessate esigenze del 29 marzo.

TRASPORTO PUBBLICO

I percorsi di alcuni mezzi di trasporto pubblico transitanti nelle aree interessate dalla manifestazione subiranno deviazioni. Per dettagli sulle linee deviate è possibile consultare il sito internet di GTT: https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/12572-manifestazioni-podistiche-deejay-ten-e-deejay-five-variazioni-linee-domenica-29-marzo

È sospesa la via riservata ai mezzi pubblici in via XX Settembre, tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita dalle 8,45 alle 12 del 29 marzo e fino a cessate esigenze.

DIVIETO DI VENDITA E DETENZIONE CIBI E BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO O METALLO

Dalle 6 di domenica 29 marzo e sino a cessate esigenze, sarà vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, anche da distributori automatici, il consumo e la detenzione in luogo pubblico di cibi e bevande contenuti in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità nell’intera area di piazza Castello.

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