Nuova morte in carcere a Torino. Il SAPPE: “Situazione sempre più drammatica”

Non si arresta la scia di eventi drammatici presso la Casa Circondariale di Torino. Nella tarda serata di mercoledì 25 marzo scorso un nuovo decesso ha scosso le mura del Padiglione B, mettendo ancora una volta a dura prova il personale di Polizia Penitenziaria e i servizi di soccorso. Intorno alle ore 22.30, l’allarme è scattato nella Quinta Sezione del secondo piano, quando un detenuto ha richiesto l’intervento urgente del personale, dopo aver trovato il proprio compagno di cella in stato di incoscienza. Gli agenti di servizio sono accorsi immediatamente entrando nella camera, e confermando la gravità della situazione. Sul posto è giunto il medico di turno, seguito subito dopo dal personale infermieristico. Nonostante le manovre di rianimazione avviate con estrema celerità, e proseguiti senza sosta dopo l’arrivo del 118, il cuore dell’uomo ha cessato di battere. Il decesso è stato constatato alle ore 00.15 di giovedì 26 marzo. Sul caso sono in corso rilievi della Polizia Scientifica e del medico legale, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia.

“Esprimiamo profonda solidarietà per quanto accaduto e vicinanza a tutto il personale coinvolto – dichiara Vicente Santilli, Segretario per il Piemonte del SAPPE – ancora una volta gli Agenti si sono trovati ad affrontare un evento drammatico nel cuore della notte, operando con professionalità, umanità e senso del dovere in un contesto estremamente complesso”.

Il SAPPE sottolinea come intervenire in condizione di sovraffollamento e tensione, cercando di salvare una vita, rappresenti un compito che va ben oltre le mansioni legate alla sicurezza. Parole di solidarietà, ma anche di forte preoccupazione arrivano dal Segretario Generale SAPPE, Donato Capece: “È sempre più duro e difficile lavorare in prima linea nelle sezioni detentive. I nostri Agenti operano quotidianamente in condizioni critiche, esposti a stress, rischi e traumi continui. Servono tutele concrete e garanzie reali per il personale”.

“Non possiamo ignorare – aggiunge Santilli – che questi eventi rappresentino un trauma profondo per chi lavora in prima linea. Lo Stato deve comprendere che dietro ogni evento critico c’è un Basco Azzurro che ne porta il peso sulle spalle. Non possiamo essere lasciati soli a gestire il fallimento di un intero sistema sociale e sanitario”.

Il SAPPE rinnova l’appello alle istituzioni affinché vengano adottate misure urgenti per garantire maggiore sicurezza, supporto psicologico e condizioni di lavoro adeguate per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria.

Mara Martellotta

IL TORINESE