Azzurri in finale!

Italia, missione compiuta: Tonali e Kean spingono gli Azzurri verso la finale

L’Italia supera l’Irlanda del Nord 2-0 e conquista l’accesso alla finale dei playoff mondiali, restando in corsa per un posto al prossimo Mondiale. Una vittoria concreta, costruita con pazienza e qualità, arrivata tutta nella ripresa.

Dopo un primo tempo equilibrato e bloccato, la squadra guidata da Gennaro Gattuso cambia marcia. A sbloccare la gara è Sandro Tonali al 56’, bravo a trovare il varco giusto e portare avanti gli Azzurri. Il gol dà fiducia all’Italia, che prende il controllo del match.

L’Irlanda del Nord prova a reagire, ma senza creare reali pericoli. Così, all’80’, arriva il colpo che chiude i conti: Moise Kean firma il raddoppio e mette in cassaforte il risultato.

A fine partita, Gattuso sottolinea la difficoltà dell’incontro, elogiando la maturità della squadra nel gestire i momenti chiave. Ora l’attenzione è tutta sulla finale del 31 marzo contro la vincente di Galles-Bosnia.. un ultimo passo per continuare a inseguire il sogno mondiale.

Enzo Grassano

IL TORINESE