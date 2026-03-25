“Ex Askatasuna, buco da 2,4 milioni di euro”. Il SIAP: “meglio abbatterlo”

Askatasuna, un buco milionario. La denuncia è del Segretario Generale Provinciale S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) Pietro Di Lorenzo:

“Il presidio fisso all’ex centro sociale Askatasuna ha raggiunto livelli di insostenibilità
non più tollerabili, né sotto il profilo operativo né sotto quello economico. A 97 giorni
dallo sgombero, i numeri certificano un fallimento gestionale amministrativo che ricade
interamente sulle spalle dei poliziotti e dei contribuenti”.
I numeri dello spreco sono così elencati: “: 11.640 giornate/uomo impiegate dal 18 dicembre ad oggi, 120
agenti sottratti quotidianamente al controllo del territorio, 2.386.200 € di costo stimato
per la sola presenza del personale in loco, senza considerare i costi di logistica
(carburante per i mezzi, pasti, straordinari notturni o festivi, pernottamento del
personale aggregato), che potrebbero far lievitare la cifra oltre i 2,8 milioni di euro.
Non intendiamo assistere passivamente ai tempi biblici delle scadenze del bando di
riqualificazione, se il Comune non è in grado di avviare i lavori celermente, chiediamo
un intervento risolutivo: l’immediata confisca dell’immobile da parte del Demanio per
motivi di ordine pubblico e l’abbattimento controllato della struttura”.
“Se Corso Regina 47 deve restare un guscio vuoto che richiede un esercito per essere
difeso allora quell’edificio va abbattuto, meglio un’area verde o uno spazio aperto che un
simbolo di illegalità che continua a drenare risorse pubbliche.
La Polizia di Stato non è un servizio di portierato per immobili contesi, la politica decida
e lo faccia ora. Non possiamo più accettare in silenzio che la sicurezza della città venga
sacrificata sull’altare dell’indecisione burocratica.” Così conclude Di Lorenzo.

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