“Ex Askatasuna, buco da 2,4 milioni di euro”. Il SIAP: “meglio abbatterlo”

Askatasuna, un buco milionario. La denuncia è del Segretario Generale Provinciale S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) Pietro Di Lorenzo:

“Il presidio fisso all’ex centro sociale Askatasuna ha raggiunto livelli di insostenibilità

non più tollerabili, né sotto il profilo operativo né sotto quello economico. A 97 giorni

dallo sgombero, i numeri certificano un fallimento gestionale amministrativo che ricade

interamente sulle spalle dei poliziotti e dei contribuenti”.

I numeri dello spreco sono così elencati: “: 11.640 giornate/uomo impiegate dal 18 dicembre ad oggi, 120

agenti sottratti quotidianamente al controllo del territorio, 2.386.200 € di costo stimato

per la sola presenza del personale in loco, senza considerare i costi di logistica

(carburante per i mezzi, pasti, straordinari notturni o festivi, pernottamento del

personale aggregato), che potrebbero far lievitare la cifra oltre i 2,8 milioni di euro.

Non intendiamo assistere passivamente ai tempi biblici delle scadenze del bando di

riqualificazione, se il Comune non è in grado di avviare i lavori celermente, chiediamo

un intervento risolutivo: l’immediata confisca dell’immobile da parte del Demanio per

motivi di ordine pubblico e l’abbattimento controllato della struttura”.

“Se Corso Regina 47 deve restare un guscio vuoto che richiede un esercito per essere

difeso allora quell’edificio va abbattuto, meglio un’area verde o uno spazio aperto che un

simbolo di illegalità che continua a drenare risorse pubbliche.

La Polizia di Stato non è un servizio di portierato per immobili contesi, la politica decida

e lo faccia ora. Non possiamo più accettare in silenzio che la sicurezza della città venga

sacrificata sull’altare dell’indecisione burocratica.” Così conclude Di Lorenzo.

IL TORINESE