Muore colpito da tronco di un albero che stava tagliando

Aveva 76 anni, l’uomo morto colpito alla testa dal tronco di un albero caduto mentre lo  stava tagliando. L’incidente è avvenuto a Bosia, nell’alta Langa cuneese. I carabinieri di Cravanzana, coadiuvati dai tecnici dello Spresal stanno svolgedo gli accertamenti. Sul posto  i soccorritori del 118 con  l’elicottero e i vigili del fuoco di Alba. Si è tentato di rianimare  l’anziano,  ma è deceduto a causa del trauma riportato.

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