Aveva 76 anni, l’uomo morto colpito alla testa dal tronco di un albero caduto mentre lo stava tagliando. L’incidente è avvenuto a Bosia, nell’alta Langa cuneese. I carabinieri di Cravanzana, coadiuvati dai tecnici dello Spresal stanno svolgedo gli accertamenti. Sul posto i soccorritori del 118 con l’elicottero e i vigili del fuoco di Alba. Si è tentato di rianimare l’anziano, ma è deceduto a causa del trauma riportato.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Muore colpito da tronco di un albero che stava tagliando
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