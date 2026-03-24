Muore colpito da tronco di un albero che stava tagliando

Aveva 76 anni, l’uomo morto colpito alla testa dal tronco di un albero caduto mentre lo stava tagliando. L’incidente è avvenuto a Bosia, nell’alta Langa cuneese. I carabinieri di Cravanzana, coadiuvati dai tecnici dello Spresal stanno svolgedo gli accertamenti. Sul posto i soccorritori del 118 con l’elicottero e i vigili del fuoco di Alba. Si è tentato di rianimare l’anziano, ma è deceduto a causa del trauma riportato.

IL TORINESE