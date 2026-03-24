Comuni in dissesto, una crisi silenziosa

POLITICA
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IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni I risultati del referendum sulla giustizia ha visto un’ampia partecipazione
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Paolo Ferrero segretario provinciale di rifondazione comunista ha dichiarato: “La vittoria del popolo della Costituzione si