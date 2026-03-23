Una due giorni sull’autismo al Presidio San Camillo di Torino

Un corso-laboratorio teorico/pratico basato su giochi e attività riabilitative rivolte all’autismo, è in programma il 17 e 18 aprile prossimo presso Il Presidio Sanitario San Camillo di Torino. Un’importante opportunità formativa indirizzata ai professionisti del settore educativo e sanitario, insegnanti e famiglie.

L’iniziativa nasce dall’esperienza clinica ed educativa maturata all’interno del Servizio DH VEGA e si ispira al volume “100 giochi e attività abilitative per l’autismo” (Edizioni Erickson, 2025), scritto dal dott. Valerio Trione, educatore professionale con oltre vent’anni di esperienza nel lavoro con persone nello spettro autistico.

Il corso propone un modello formativo fortemente orientato alla pratica: i partecipanti saranno coinvolti in laboratori esperienziali guidati dall’équipe del Servizio VEGA, con l’obiettivo di progettare e realizzare materiali e attività educative utilizzabili nei diversi contesti scolastici, terapeutici e familiari.

Il corso si fonda sull’approccio sviluppato nel libro, che raccoglie attività che derivano da anni di lavoro sul campo suddivise per aree (sensomotoria, motoria, cognitiva e numerica) e rappresenta il risultato di oltre un ventennio di studi e interazioni con persone autistiche e le loro famiglie, pensate per sviluppare abilità motorie, cognitive e sociali in bambini, ragazzi e adulti con autismo, sia in formazioni individuali che di gruppo.

Un patrimonio di competenze maturato all’interno del San Camillo, dove ogni giorno équipe multidisciplinari lavorano attraverso valutazioni funzionali, trattamenti personalizzati e percorsi di parent training.

Il corso è rivolto a un’ampia platea di partecipanti, tra cui educatori, psicologi, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE), insegnanti, genitori e caregiver interessati ad approfondire strumenti pratici per l’autismo. Gli insegnanti possono iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA (Codice corso: ID 102743) e hanno la possibilità di utilizzare la Carta del Docente per il pagamento della quota.

La formazione sarà condotta da professionisti con una consolidata esperienza nel settore: la **dott.ssa Patrizia Gindri**, psicologa e psicoterapeuta nonché responsabile scientifica del corso, il **dott. Valerio Trione**, educatore professionale, insieme all’**équipe del Servizio VEGA**, da anni impegnata nel lavoro clinico ed educativo con persone nello spettro autistico.

Il programma di venerdì 17 aprile, dalle ore 14 alle 18, sarà dedicato al tema della strutturazione e del comportamento disadattivo. Sabato 18 aprile sarà il momento di un parte teorica incentrata sulla costruzione delle attività abilitative, seguita da un laboratorio di progettazione. Dopo la pausa, il pomeriggio proseguirà con un laboratorio pratico e si concluderà con la presentazione in plenaria dei lavori svolti e la chiusura del corso,

Il corso si svolgerà presso il Presidio Sanitario San Camillo, con una quota di partecipazione pari a 120 euro.

Presidio Sanitario San Camillo – strada Comunale Santa Margherita 136, Torino

Mara Martellotta

IL TORINESE