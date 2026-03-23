Playoff Mondiali 2026: l’Italia si gioca tutto in una settimana!

Si ferma il campionato di serie A perché

sarà una settimana decisiva per il futuro dell’Italia. Il cammino verso il Mondiale 2026 passerà infatti dai playoff, con semifinali in programma giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 e le finali fissate martedì 31 marzo,sempre alle ore 20.45. In pochi giorni si assegneranno gli ultimi quattro pass europei per la Coppa del Mondo.

Dopo la conclusione dei gironi, che hanno visto la Norvegia chiudere al primo posto, gli Azzurri si preparano a un percorso tutt’altro che semplice. Il sorteggio ha delineato un quadro chiaro: il primo ostacolo sarà l’Irlanda del Nord, squadra solida e organizzata, capace di mettere in difficoltà chiunque.

In caso di successo in semifinale, l’Italia si troverà di fronte una tra Galles e Bosnia, due avversarie di livello e con giocatori di esperienza internazionale, tra cui spicca Edin Džeko per i bosniaci.

Tutto si deciderà in novanta, o forse centoventi minuti. Per la squadra guidata da Gattuso, l’obiettivo è uno solo: tornare al Mondiale e cancellare le delusioni degli ultimi anni. Una settimana, due partite, un destino ancora tutto da scrivere.

Enzo Grassano

IL TORINESE