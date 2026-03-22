“Fragile” chiude la rassegna teatrale invernale Burattinarte 

L’ultimo appuntamento della rassegna Burattinarte dell’inverno 2026 conclude il programma in bellezza con uno spettacolo in grado di incantare grandi e piccini. Domenica 29 marzo, alle 16.30, nella chiesa della Confraternita di Guarene, andrà in scena “Fragile”, creazione originale di Valentina Vecchio, burattinaia e narratrice originaria di Bisceglie. In caso di bel tempo, lo spettacolo potrà essere rappresentato all’aperto nel suggestivo cortile del Municipio, adiacente alla chiesa dell’Annunziata, come già avvenuto nelle passate edizioni della rassegna a Guarene. Un’opera senza parole, delicata ed essenziale che riesce a parlare al cuore del pubblico con la sola forza delle immagini e dei gesti.

“Un gioiellino notevole per la sua semplicità e bellezza senza fronzoli – definiscono i direttori artistici della rassegna, Claudio Giri e Consuelo Conterno – si tratta di un linguaggio senza parole che arriva dritto all’anima: i bambini si lasciano trasportare nel suo mondo senza bisogno di spiegazioni, mentre gli adulti colgono i significati più profondi”.

“Fragile” è uno spettacolo atipico nel panorama del teatro di figura: non si serve della parola ma comunica attraverso l’espressività silenziosa del burattino, e la poesia del gesto. In scena una storia che si dischiude lentamente, come una metafora visiva del sentire umano. Un linguaggio universale fatto di empatia e meraviglia.

La narrazione è accompagnata da una regia minimale e attenta che valorizza la forza espressiva degli oggetti, dei pupazzi e delle piccole azioni teatrali.

“Siamo felici di concludere la rassegna invernale con un altro, eccellente sguardo al femminile sul teatro di figura – affermano Claudio Giri e Consuelo Conterno – Attrice, burattinaia e narratrice, Valentina Vecchio è una bravissima artista che gira l’Italia con il suo teatrino portatile, una valigia piena di oggetti bizzarri, maschere, pupazzi, immagini e racconti. Una vera icona del teatro di strada e di figura, perfettamente coerente con il desiderio di Burattinarte di dare voce alle tradizioni di teatro itinerante provenienti e rivolte a tutto il mondo”.

Contatti: Associazione Burattinarte – 338 7154844 – www.burattinarte.it

Mara Martellotta

IL TORINESE