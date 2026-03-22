In cinque per oltre mezz’ora hanno riempito taniche di carburante e fatto il pieno alle auto. La situazione sospetta ha fatto si che arrivassero i Carabinieri al distributore di benzina in Corso Vercelli, a Torino. Una volta sorpresi dai militari mentre effettuavano transazioni fraudolente con carte carburante clonate, due sono stati arrestati.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Benzina con carte clonate: due arresti
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