Benzina con carte clonate: due arresti

In cinque per oltre mezz’ora hanno riempito taniche di carburante e fatto il pieno alle auto. La situazione sospetta ha fatto si che arrivassero i Carabinieri al distributore di benzina in Corso Vercelli, a Torino. Una volta sorpresi dai militari mentre effettuavano transazioni fraudolente con carte carburante clonate, due sono stati arrestati.

IL TORINESE