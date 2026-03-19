Chiude “Bellezza tra le righe”

Domenica 22 marzo alle 16 a Racconigi

TENUTA BERRONI

Incontro con Cristina Converso sul bosco in verticale



Si chiude tra le architetture settecentesche e il parco secolare della Tenuta Berroni di Racconigi la sesta edizione di “Bellezza tra le righe”, la rassegna itinerante che ha animato cinque dimore storiche del Piemonte. Domenica 22 marzo, alle 16, l’ultimo appuntamento del calendario vede protagonista Cristina Converso, dottore forestale e scrittrice. Parla de “Il bosco: un paesaggio verticale“.



In dialogo con il giornalista e scrittore Fabio Marzano, l’autrice condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta del bosco inteso come luogo della luce, uno spazio creato e nutrito dai raggi solari che genera continui contrasti tra illuminazione e ombre fitte. Attraverso un percorso narrativo e divulgativo che ne esplora l’origine, la struttura e la composizione, la verticalità di questo ecosistema unico verrà svelata non solo nella sua dimensione naturalistica, ma anche come profonda metafora dell’animo umano.

La sesta edizione di “Bellezza tra le righe” è dedicata al paesaggio, inteso non solo come scenario naturale che accoglie e genera vita, bellezza, pace, ma anche come spazio interiore e simbolico, luogo dell’anima e del sé, da vivere e da curare. L’iniziativa, che mira a coniugare la promozione della lettura con la valorizzazione dei giardini delle dimore storiche, nasce quest’anno con il prestigioso patrocinio di Adsi – Associazione dimore storiche italiane, ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Piossasco, la RSA Residenza San Giacomo, l’Associazione Foro, l’Associazione Centro Studi Generazioni & Luoghi – Archivi Alberti La Marmora, Giovani in Biblioteca – La Biblioteca dei Giovani, Tenuta Berroni Srl e il circolo di Torre Pellice di LaAV, associazione lettori ad alta voce.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.bellezzatralerighe.it.

IL TORINESE