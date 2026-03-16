Emergenza crack, Ricca (Lega): “Il Pd vuole trasformare Torino nella città dello spaccio?

“Pipette gratis significa apertura del mercato, tossicodipendenze e più reati”

Torino, 16 – “Con la proposta di dare pipette sterili a chi fa uso di crack il Pd esce allo scoperto con quello che potrebbe essere il primo punto del suo programma: fare di Torino la città dello spaccio. Non c’è solo un problema sociale, legato all’incremento della vendita e delle tossicodipendenze derivante dalla legittimazione dell’uso della droga da parte delle istituzioni, ma anche una criticità importante sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico. Aprire al crack significa incentivarne il mercato e prestare il fianco alla possibilità che chi fa uso della sostanza ricorra ad espedienti per procurarsi il denaro per acquistarlo. Se il piano dei dem è rendere la città una prateria per spacciatori, drogati e rapinatori, è bene che i torinesi ne siano informati in vista delle prossime elezioni”. Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.

IL TORINESE