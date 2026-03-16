Caporalato, sequestrati tre autolavaggi

Lavoravano per 12 ore al giorno in autolavaggio per soli euro. Non avevano pause pranzo e ferie. Una donna di 63 anni con i figli di 39, 34 e 31 anni, originari del Marocco, sono stati indagati dalla procura di Torino per intermediazione illecita e sfruttamento e per aver approfittato dello stato di bisogno dei dipendenti. La notizia è riposrtata da Corriere e Repubblica. Il  gip, su richiesta della procura, ha disposto il sequestro preventivo di tre autolavoaggi a Torino, Moncalieri e Nichelino. Ai quattro è stato notificato l’avviso di garanzia.

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