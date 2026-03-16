Associazione Aglietta presenta “La peste putiniana”

Domani 17 marzo, alle ore 14:30 presso la sede dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta di Torino, in via San Dalmazzo 9/bis/b verrà presentato il Dossier di Europa Radicale “La Peste Putiniana”.

“Il Piemonte è una delle regioni maggiormente sottoposta all’influenza della propaganda illegale di Mosca”.

Durante l’evento gli esponenti radicali presenteranno la proposta di invitare l’Ucraina come paese d’onore alla prossima edizione del Salone del Libro 2027.

Interverranno:

Laura Botti: autrice del dossier “La Peste Putiniana”

Gianni Vernetti: già Sottosegretario agli esteri, giornalista e scrittore

Igor Boni: Presidente di Europa Radicale

Samuele Moccia: Coordinatore dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta

Saranno presenti anche Giulio Manfredi e Silvja Manzi di Europa Radicale

IL TORINESE