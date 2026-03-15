“Baccanti- Fare schifo con gloria” per la stagione Iperspazi di Fertili Terreni Teatro

Per la stagione Iperspazi del cartellone condiviso di Fertili Terreni Teatro in prima regionale, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo prossimi, andrà in scena a OFF Topic, in via Pallavicino 35, lo spettacolo dal titolo “Le Baccanti- Fare schifo con gloria”, una creazione e ideazione di Giulio Santolini con le performer Mariangela Diana, Ilaria Quaglia e Veronica Solari. Lo spettacolo è programmato con Piemonte dal Vivo nell’ambito del Progetto Corto Circuito.

Lo spettacolo presenta luci stroboscopiche, non adatte a un pubblico fotosensibile, scene di nudo integrale, e risulta adatto ad un pubblico maggiore di 14 anni.

Si tratta di uno spettacolo dalla dichiarata ed evidente interattività che indaga gli stati di trance ed estasi tipici del contesto rituale, alla ricerca di risposte su che cosa sia il dionisiaco oggi, che cosa voglia dire perdere il controllo e cosa verrà evocato attraverso il sacrificio.

Questi alcuni degli interrogativi che introducono, quasi a pretesto, una festa irriverente e iconoclasta sulle macerie della nostra civiltà con protagonisti tre corpi femminili decisi a invitare la città e, di riflesso, i cittadini a sovvertire il pensiero e a smembrarlo.

Il futuro assomiglia sempre di più ad una distopia e ha alle spalle il passato costruito sulle rovine di città scomparse. All’ombra di questo futuro ci si trova a vivere un rito evocativo del presente che non vogliamo vedere, consapevoli come caos, oscenità e rifiuti siano elementi sempre presenti a ricordarci che nel cuore di tutte le cose c’è qualcosa che sfugge alla nostra comprensione, qualcosa di puro e spaventoso che nascondiamo alla vista e che solo il rito può mostrare e salvare dal buio in cui è rinchiuso.

Si tratta di un rito collettivo con le tre performer che parlano un grammelot nella musicalità capace di rievocare il greco antico, unica forma di linguaggio utilizzabile per riaffermare l’aspetto necessario di tutto ciò che è stato confinato nell’ombra e nell’osceno, nel lontano e nel magico. ‘Le Baccanti. Fare schifo con gloria’ è uno spettacolo al limite del teatro, danza e pantomima in cui vengono restituite al pubblico tutte le sfumature dell’eccesso dionisiaco, spaziando dai toni tragici a quelli farseschi.

Si tratta di un’impresa condotta e perseguita partendo non da Euripide ma da Dioniso e arrivando a riscrivere il mito delle Baccanti con una fisicità radicale, in un dialogo senza filtri con la natura e il sacro e dove a dominare sono i corpi, i gesti, le parole scandite e il paesaggio evocato.

Per i biglietti il costo di 13 euro se acquistato online, 15 euro la sera stessa dell’evento.

Per i biglietti ridotti il costo è di 11euro se acquistati online, 13 euro la sera stessa dell’evento.

Resta la possibilità di lasciare il biglietto sospeso tramite donazione online o satispay e di entrare gratuitamente per alcuni under 35, grazie ai biglietti messi a disposizione attraverso la collaborazione con Torino Giovani.

Mara Martellotta

IL TORINESE