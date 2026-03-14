Torino-Parma 4-1, granata verso una salvezza più serena

Il Torino rialza subito la testa dopo il ko di Napoli e allo stadio Stadio Olimpico Grande Torino supera il Parma con un netto 4-1, conquistando la seconda vittoria consecutiva in casa e avvicinandosi a una zona di classifica più tranquilla.

La gara si sblocca subito: in avvio è Giovanni Simeone a portare avanti i granata, ma al 10’ Mateo Pellegrino ristabilisce l’equilibrio per gli emiliani.

Nella ripresa il Torino cambia marcia. Il nuovo vantaggio arriva con Emirhan Ilkhan, bravo a finalizzare l’ottimo avvio di secondo tempo dei granata. Poco dopo un tiro in acrobazia di Simeone provoca l’autorete di Keita che vale il 3-1.

Nel finale c’è spazio anche per la firma di Duván Zapata, che chiude i conti con un gran tiro dal limite. Decisive le ripartenze di Nikola Vlašić, Ché Adams e Simeone, micidiali negli spazi e in velocità.

Tre punti pesanti per la squadra di Roberto D’Aversa, che ora vede la salvezza decisamente più vicina.

Enzo Grassano

IL TORINESE