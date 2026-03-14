Auto contro camion: un morto

Un uomo di 55 anni è morto in un incidente stradale a Villar Dora. La sua vettura è finita contro un camion per la pulizia delle strade. Sul posto i sanitari del 118 di Azienda zero, con due ambulanze ma l’automobilista è morto sul posto. E’ stata portata in ospedale a Rivoli una seconda persona coinvolta nel sinistro.

IL TORINESE