Sicilia e Sardegna con Go Wine

VINI E TERROIR DELLE GRANDI ISOLE ITALIANE MARTEDI’ 24 MARZO 2026 Eataly Lingotto – TORINO, Via Fenoglietti, 14 Go Wine promuove a Torino un evento di degustazione dedicato all’approfondimento sulla viticoltura delle grandi isole Sardegna e Sicilia. L’evento è in programma martedì 24 marzo e annunciamo un primo elenco di cantine protagoniste. Sarà un’interessante serata, sempre nel solco di valorizzare l’enografia regionale e spostando le attenzioni a sud, verso territori che vantano uno storico legame con la viticoltura, che hanno saputo negli anni valorizzare le loro principali varietà autoctone, che sanno narrare – a fianco dei vini – la bellezza di paesaggi e luoghi unici che il mondo ci invidia. Le cantine partecipanti racconteranno i diversi territori di produzione e daranno conto della ricchezza della viticoltura delle due grandi isole. Una selezione di cantine incontrerà il pubblico, altre saranno presenti nelle enoteche tematiche allestite in sala. L’evento si svolgerà nella location di Eataly Lingotto in Via Ermanno Fenoglietti, 14, presso la Sala dei Duecento. L’invito è rivolto a soci Go Wine e simpatizzanti e a professionisti del settore. Ecco un primo elenco di cantine che animeranno il banco d’assaggio Alessandro di Camporeale – Camporeale (Pa); Cantina del Mandrolisai – Sorgono (Nu); Cantina Santadi – Santadi (Su); Consorzio San Michele – Berchidda (Ss); Cantina Sociale di Calasetta – Calasetta (Su); Carpante – Usini (SS); Contini Attilio – Cabras (Or); Ferruccio Deiana – Settimo San Pietro (Ca); Donnafugata – Marsala (Tp); Gostolai – Oliena (Nu); Intorcia – Marsala (Tp); Fausta Mansio – Siracusa; Planeta – Menfi (Ag); Poggio di Bortolone – Gulfi (Rg); Quartomoro di Sardegna – Marrubiu (Or); Sedilesu – Mamoiada (Nu); UnMareDivino – Berchidda (Ss); Valle delle Ferle – Caltagirone (Ct). Food: La parte Food sarà gestita per questo speciale evento da Eataly, che proporrà una selezione di eccellenze gastronomiche con il seguente menù di assaggi -Arancino al ragù -Maritozzo ripieno di porceddu sardo con maionese aromatizzato al mirto -Degustazione formaggi sardi con composte 3 formaggi con pane guttiau di accompagnamento -Sfincione palermitano -Culurgiones fritti ripieni di pecorino, menta e patate -Bis di mini cannoli cioccolato e pistacchio Tapas singola 6,50 € Tris di tapas 18 € Provale tutte