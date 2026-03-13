Cadavere di un uomo trovato nei boschi

Macabro ritrovamento ieri mattina nei boschi di Mezzenile, dove sono stati recuperati i resti di un uomo all’interno di un’auto precipitata in una scarpata. La vittima sarebbe un pensionato residente a Ceres.

La vettura si trovava nel fondo di un dirupo, a oltre cento metri di profondità rispetto alla strada. Il veicolo, completamente danneggiato, era nascosto tra la vegetazione del bosco.

A segnalare la presenza dell’auto sono state alcune persone che nel tardo pomeriggio di mercoledì stavano passeggiando nella zona. Notata la carcassa del mezzo tra gli alberi, hanno immediatamente dato l’allarme alle autorità.

IL TORINESE