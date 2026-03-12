Il barbiere di Siviglia nella Palazzina di Caccia di Stupinigi

Lirica a corte

Il primo appuntamento della rassegna domenicale del TSN nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi è un omaggio alla lirica italiana.

Considerato il capolavoro di Gioachino Rossini, Il barbiere di Siviglia (Roma, Teatro di Torre Argentina, 1816) è una delle più scoppiettanti opere buffe della tradizione musicale italiana. Musicata su libretto di Cesare Sterbini tratto dall’omonima commedia di Beaumarchais del 1775, mette in scena la forza dell’amore giovanile che supera convenzioni e convenienze sociali, interessi economici e intrighi di palazzo. Un grande affresco che deride la società del bel mondo settecentesco e che rivoluziona l’opera buffa, opera di un geniale ventitreenne pesarese che, grazie alla fama ottenuta con quest’opera, divenne il più richiesto compositore del primo Ottocento.

La rassegna Lirica a Corte è organizzata da TSN Teatro Superga Nichelino in collaborazione con STM Scuola del Teatro Musicale e Fondazione Ordine Mauriziano.

PROGRAMMA

Ecco ridente in cielo (Conte)

Largo al factotum (Figaro)

Fra momenti io torno… All’idea di quel metallo(Bartolo, Conte, Figaro, Rosina)

Una voce poco fa (Rosina)

Ma bravi! Ma benone!… Donne donne, eterni dei(Rosina, Figaro)

Ora mi sento meglio… A un dottor della mia sorte(Bartolo, Rosina)

Fredda ed immobile… Mi par d’esser con la testa(Rosina, Bartolo, Conte, Figaro)

Venite signorina… Vedete che gran cosa (Conte, Bartolo, Rosina)

Ah, qual colpo inaspettato (Rosina, Conte, Figaro)

Di sì felice innesto (Figaro, Rosina, Conte, Bartolo)

CREDITI

Figaro (baritono): Gabriele Nani

Conte d’Almaviva (tenore): Michele Galbiati

Rosina (soprano): Anna Bordignon

Bartolo (basso): Cesare Filiberto Tenuta

Al pianoforte: M° Paolo Grosa

Guida il concerto: Roberto Tagliani

Info

Domenica 15 marzo 2026, ore 19

Musical a Corte

Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi – Nichelino (TO)

Il barbiere di Siviglia

Biglietti: prezzo unico 38,50 euro

011 6279789 biglietteria@teatrosuperga.it

www.teatrosuperga.it

IG + FB: teatrosuperga

Orari biglietteria: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Superga, sul luogo dell’evento nei giorni di spettacolo dalle ore 18, online su Ticketone.it

IL TORINESE