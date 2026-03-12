Escalation in Medio Oriente: Confartigianato Piemonte, “rischi concreti per export ed energia”

“Non possiamo restare indifferenti di fronte alla drammatica escalation di violenza che coinvolge il Medio Oriente e altre aree del mondo. Il nostro primo pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, colpite da una spirale di conflitti che sembra non voler trovare soluzione”.

Con queste parole il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici, manifesta la propria forte preoccupazione per il progressivo peggioramento dello scenario geopolitico internazionale. A rendere ancora più critico il quadro contribuiscono il conflitto che coinvolge l’Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per i traffici globali di energia e merci.

“Le tensioni in atto – prosegue Felici – non rappresentano solo una tragedia umana e sociale, ma costituiscono una minaccia concreta per la stabilità economica globale e per il nostro tessuto produttivo fatto di micro e piccole imprese. Anche il Piemonte, seppur geograficamente distante, rischia di subire duri contraccolpi sia sul fronte dell’export sia su quello dei costi energetici”.

Un’analisi realizzata da Confartigianato Imprese a livello nazionale evidenzia come il Piemonte sia tra le regioni italiane più esposte agli effetti della crisi mediorientale. Nel 2025 l’export regionale verso quell’area ha raggiunto il 2,09% del valore aggiunto del territorio, pari a circa 2,6 miliardi di euro, collocando il Piemonte al secondo posto in Italia per livello di esposizione. Davanti si posiziona la Toscana, con il 2,95% del valore aggiunto regionale, corrispondente a circa 3,1 miliardi di euro.

Lo stesso studio ricorda inoltre che i principali mercati del Medio Oriente per il Made in Italy restano gli Emirati Arabi Uniti, con 8,4 miliardi di euro di esportazioni, seguiti da Arabia Saudita (6,4 miliardi), Israele (3,4 miliardi), Qatar (2,3 miliardi), Kuwait (1,6 miliardi) e Libano (0,8 miliardi). Complessivamente, circa un terzo delle esportazioni italiane verso l’area del Vicino Oriente e del Nord Africa – pari a 20,3 miliardi di euro – riguarda settori caratterizzati da una forte presenza di micro e piccole imprese.

Accanto al possibile rallentamento delle esportazioni, cresce la preoccupazione per l’impatto della crisi sui costi energetici. Le imprese più penalizzate dall’aumento delle bollette sono infatti quelle situate nelle regioni con una maggiore densità di attività produttive e commerciali. In questo scenario, la Lombardia potrebbe registrare un incremento dei costi energetici di quasi 2,3 miliardi di euro, seguita dall’Emilia-Romagna con oltre 1,2 miliardi, dal Veneto con 1,1 miliardi, dal Piemonte con circa 879 milioni e dalla Toscana con 670 milioni.

Le tensioni internazionali si sono già riflesse sui mercati dell’energia. Alla vigilia delle operazioni contro il regime degli Ayatollah, venerdì 27 febbraio, il gas veniva scambiato a 32 euro al megawattora e l’energia elettrica a 107,5 euro. Nel giro di pochi giorni, al 4 marzo 2026, i prezzi sono saliti rispettivamente a 55,2 e 165,7 euro, per poi registrare un lieve ridimensionamento. Un’impennata che testimonia l’immediata reazione dei mercati alle incertezze geopolitiche.

“Le nostre imprese – sottolinea Felici – già oggi pagano l’energia elettrica 5,4 miliardi di euro in più all’anno rispetto alla media europea per i consumi inferiori a 2.000 MWh. Un’ulteriore impennata dei prezzi legata alla crisi energetica internazionale potrebbe tradursi in un raddoppio dei costi vivi di produzione, con effetti devastanti sulla competitività”.

“È evidente che la chiusura dello stretto di Hormuz si rifletterà anche sulle materie prime – conclude Felici – ma già sapere che il gas è schizzato alle stelle, e in Italia l’elettricità si fa con il gas, non aiuta l’economia e, soprattutto, non aiuta i consumi che si stavano risollevando ma che adesso potrebbero risentirne. Di sicuro se la crisi si protrarrà nel tempo, avremo degli effetti sulle bollette. Già scontavamo prezzi alti, adesso rischiamo che diventino altissimi. Ci aspettiamo che la politica intervenga in modo strutturale sugli squilibri speculativi che penalizzano gli artigiani e le piccole imprese, anche se comprendiamo che il maggior gettito IVA generi introiti facili per il mai sazio Leviatano Pubblico.

