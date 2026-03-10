Addio a Umberto Allemandi, editore e giornalista

Ci lascia all’età di 88 anni Umberto Allemandi, editore e giornalista torinese, fondatore della casa editrice che porta il suo nome e della testata Il Giornale dell’Arte. È scomparso lunedì 9 marzo, proprio nel giorno del suo compleanno: era nato a Torino il 9 marzo 1938.

Figura di riferimento dell’editoria d’arte a livello internazionale, Allemandi fondò l’omonima casa editrice specializzata in libri d’arte e cataloghi di mostre, contribuendo in modo determinante alla diffusione di studi e ricerche nel campo della storia dell’arte e della cultura visiva. La casa editrice è stata recentemente acquisita dalla Compagnia di San Paolo.

Nel 1983 diede vita a Il Giornale dell’Arte, una pubblicazione che avrebbe segnato profondamente il panorama dell’informazione culturale. Con questa iniziativa Allemandi contribuì a ridefinire il giornalismo d’arte, affiancando alla critica tradizionale un’attenzione sistematica per le istituzioni culturali, il mercato dell’arte e le politiche culturali.

Nel corso degli anni Il Giornale dell’Arte è diventato un punto di riferimento per storici dell’arte, direttori di musei, antiquari, galleristi, collezionisti e studenti. Alla guida della testata per oltre quarant’anni, Allemandi non fu soltanto l’editore ma anche il promotore di una comunità professionale composta da giornalisti, studiosi e operatori del settore.

La rivista si è poi sviluppata in un vero e proprio network internazionale grazie alle sue edizioni straniere. A Umberto Allemandi si deve inoltre l’introduzione dei bookshop nei musei italiani, intuizione che ha contribuito a trasformare il rapporto tra istituzioni museali, editoria e pubblico.

MARA MARTELLOTTA

IL TORINESE