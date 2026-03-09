Rientrati in Italia da Gerusalemme i preti torinesi

LUNEDI 9 MARZO – E’ atterrato in Italia alle prime ore del mattino il volo che ha prelevato a Gerusalemme il gruppo di sedici preti piemontesi, in gran parte torinesi, bloccati da nove giorni nella città santa, a causa della guerra, insieme a un diacono e a due addetti dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino.

Il Medioriente è in fiamme, tragedia di popoli. Gerusalemme non è fino ad ora stata toccata dal conflitto che oppone l’Iran e Israele da sabato 28 febbraio. Al di là del clima di apprensione per la crisi internazionale, nella città santa la vita è normale e senza pericoli. Due giorni prima dell’inizio delle ostilità il gruppo piemontese aveva incontrato il Patriarca di Gerusalemme card. Pizzaballa, portando aiuti economici.

Gli scoppi uditi domenica sera nell’estrema periferia della città dipendono dall’intercettazione di un missile in volo dall’Iran verso Tel Aviv, documentato dal video che abbiamo ricevuto e pubblicato.