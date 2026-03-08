Più di 700 donne vittime di violenza si sono rivolte in un anno a Telefono Rosa

Nel 2025 sono state 708 le donne vittime di violenza maschile che si sono rivolte a Telefono Rosa Piemonte di Torino per ricevere assistenza e supporto. Tra queste, 12 erano minorenni sotto i 16 anni, mentre 169 avevano meno di 30 anni, a conferma di quanto il fenomeno coinvolga in modo significativo anche le fasce più giovani.

Analizzando i casi relativi alle vittime fino ai 29 anni emergono diversi tipi di violenza. Tra le under 16 si registrano cinque episodi di violenza fisica, nove di violenza psicologica, tre di violenza sessuale, tre di violenza verbale o minacce, un caso di stalking e uno di molestie sessuali, mentre non risultano episodi di violenza economica.

Nella fascia tra i 16 e i 29 anni, invece, i dati evidenziano 39 casi di violenza fisica, 126 di violenza psicologica, 24 di violenza sessuale, 32 di violenza economica, 77 episodi di violenza verbale o minacce, 39 casi di stalking e 35 di molestie sessuali.

Accanto all’attività di accoglienza e sostegno, l’associazione continua a promuovere iniziative di sensibilizzazione. Tra queste, nel 2025 spicca la campagna “Facciamo quadrato, non sei sola”, lanciata in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo. L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la consapevolezza pubblica per prevenire e contrastare la violenza maschile, invitando allo stesso tempo a una riflessione condivisa sulle relazioni tra le giovani generazioni di uomini e donne.

La campagna è visibile anche negli spazi della Metropolitana di Torino, dove sui cartelloni informativi è stato inserito un QR code che rimanda a una pagina dedicata ai servizi del programma di ricerca-azione “Giovani donne e ragazze vittime di violenza maschile – Percorsi integrati: dalla sicurezza e tutela all’autonomia personale”.

Il progetto è stato sviluppato da Telefono Rosa Piemonte nell’ambito dell’iniziativa “Nora against Gbv”, promossa dalla Fondazione Realizza il Cambiamento e da ActionAid International Italia, con il cofinanziamento dell’Unione Europea. L’obiettivo è offrire strumenti concreti di protezione, accompagnamento e autonomia alle giovani donne vittime di violenza.

